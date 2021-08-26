В Ульяновске женщина-водитель без прав насмерть сбила медсестру

Прибывшей бригаде "скорой" оставалось только констатировать смерть пострадавшей. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сегодня, 26 августа в Ульяновске возле дома №34 на улице Гончарова произошло ДТП с летальным исходом. По информации УМВД Ульяновской области, 32-летняя женщина без водительских прав, управляя автомобилем Peugeot 4007 совершила наезд на пешехода. 42-летняя женщина при этом пересекала проезжую часть неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда "скорой".

Выяснилось, что в этом ДТП оборвалась жизнь медсестры инфекционного кабинета городской поликлиники №1 Татьяны Алексеевны Шавкиной. Об этом сообщают в Минздраве Ульяновской области.