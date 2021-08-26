Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2021 19:23

В Ульяновске женщина-водитель без прав насмерть сбила медсестру

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП
Евгения БУБЛИК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прибывшей бригаде "скорой" оставалось только констатировать смерть пострадавшей.

Прибывшей бригаде "скорой" оставалось только констатировать смерть пострадавшей.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сегодня, 26 августа в Ульяновске возле дома №34 на улице Гончарова произошло ДТП с летальным исходом. По информации УМВД Ульяновской области, 32-летняя женщина без водительских прав, управляя автомобилем Peugeot 4007 совершила наезд на пешехода. 42-летняя женщина при этом пересекала проезжую часть неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда "скорой".

Выяснилось, что в этом ДТП оборвалась жизнь медсестры инфекционного кабинета городской поликлиники №1 Татьяны Алексеевны Шавкиной. Об этом сообщают в Минздраве Ульяновской области.