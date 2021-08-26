Житель Татарстана сознался, что сжег свою подругу, когда та спала

Женщина получила множественные ожоги лица, шеи и груди. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Утром 25 августа в селе Шугурово Лениногорского района 29-летний местный житель вызвал на дом полицию, сообщив, что обнаружил свою подругу мертвой. На теле 32-летней женщины имелись ожоги. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По подозрению в совершении преступления задержан тот самый 29-летний друг потерпевшей, который уже дал признательные показания, - отметили в ведомстве. - В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения.

По версии следствия и показаниям задержанного, он с подругой за день до произошедшего вместе выпивали. После застолья они уснули. Злоумышленник проснулся первым и зачем-то поджег одежду еще спящей подруги. Женщина получила множественные ожоги лица, шеи и груди, от которых скончалась на месте происшествия.