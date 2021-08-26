Опубликован график отключения горячей воды на сентябрь 2021 года в Казани

Отключение запланировано с 13 по 14 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда в сентябре 2021 года в Казани будут отключать горячую воду. Коснется это жилых домов и зданий, подключенных к сетям «Татэнерго». Данная мера предусмотрена на время опрессовки систем перед началом отопительного сезона. При этом стоит учитывать, что заявленные сроки отключения могут корректироваться. Это может произойти, если понадобится ремонт поврежденных участков тепловодов. Также из-за этого горячую воду могут отключать поэтапно, то есть не один раз.

Итак, с 13 по 14 сентября в связи с гидроиспытаниями на тепловодах №№1, 2, 4, 11, 20, 21, 22 горячую воду отключат по следующим адресам.