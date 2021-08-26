В Казани под строительство дублера Горьковского шоссе изымут еще пять земельных участков

На данной территории разместят региональную транспортную развязку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани продолжается изъятие земельных участков для возведения дороги-дублера Горьковского шоссе. На этот раз в список попали еще пять участков акционерного общества «Базис-Терра» общей площадью 11 732 квадратных метра. Постановление об изъятии земли опубликовано в сборнике документов городской мэрии.

На данной территории разместят региональную транспортную развязку рядом с пересечением железнодорожных путей аэроэкспресса «Казань – аэропорт» и автодороги «Казань – Боровое Матюшино». Там же обеспечат заезды в жилые комплексы «Станция Юбилейная», «Времена года», «Южный парк» и выезды из них в сторону Казани, а также Лаишевского района.

В ближайшее время будет подсчитано, сколько денег нужно отдать владельцу за изымаемые участки. Далее в течение 30 дней должно быть заключено соответствующее соглашение и произведена выплата.