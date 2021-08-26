Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 20:02

В Казани под строительство дублера Горьковского шоссе изымут еще пять земельных участков

Их общая площадь составляет 11 732 квадратных метра
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На данной территории разместят региональную транспортную развязку

На данной территории разместят региональную транспортную развязку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани продолжается изъятие земельных участков для возведения дороги-дублера Горьковского шоссе. На этот раз в список попали еще пять участков акционерного общества «Базис-Терра» общей площадью 11 732 квадратных метра. Постановление об изъятии земли опубликовано в сборнике документов городской мэрии.

На данной территории разместят региональную транспортную развязку рядом с пересечением железнодорожных путей аэроэкспресса «Казань – аэропорт» и автодороги «Казань – Боровое Матюшино». Там же обеспечат заезды в жилые комплексы «Станция Юбилейная», «Времена года», «Южный парк» и выезды из них в сторону Казани, а также Лаишевского района.

В ближайшее время будет подсчитано, сколько денег нужно отдать владельцу за изымаемые участки. Далее в течение 30 дней должно быть заключено соответствующее соглашение и произведена выплата.