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Общество26 августа 2021 18:18

Правительство России выделило КАМАЗу миллиард рублей на обновление модельного ряда грузовиков

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин
Инзиля ШАКИРОВА
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Эти деньги также позволят заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов.

Эти деньги также позволят заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей КАМАЗ получит более 1 миллиарда рублей. Решение было принято во рабочего визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Набережные Челны, где директор КАМАЗа выступил с докладом о ближайших планах наращивать объемы выпуска машин, увеличивать производство моторов, мостов и колесных редукторов, а также повышать уровень локализации кабин.

После возвращения в Москву Мишустин поручил Минфину и Минпромторгу страны предусмотреть дополнительное финансирование на реализацию планов по развитию компании. А в конце августа глава правительства России подписал соответствующее распоряжение о выделении средств КАМАЗу на указанные цели.