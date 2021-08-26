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Общество26 августа 2021 13:57

В Казани в новом учебном году школы будут охранят ЧОПы

При этом родители детей не будут платить за это
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Услуги охраны оплатит местная власть.

Услуги охраны оплатит местная власть.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В этот четверг на августовской конференции работников образования Казани начальник профильного управления города Ирек Ризванов сообщил, что в новом учебном году в школах столицы Татарстана охрану будут обеспечивать сотрудники ЧОПов.

По словам Ризванова, родители детей не заплатят за это ни копейки. Деньги выделят из городского и республиканского бюджетов.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что в связи с произошедшей стрельбой в казанской гимназии №175 региональные власти выделили 475 миллионов рублей на дополнительную охрану школ.