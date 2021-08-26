В Казани в новом учебном году школы будут охранят ЧОПы

Услуги охраны оплатит местная власть. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В этот четверг на августовской конференции работников образования Казани начальник профильного управления города Ирек Ризванов сообщил, что в новом учебном году в школах столицы Татарстана охрану будут обеспечивать сотрудники ЧОПов.

По словам Ризванова, родители детей не заплатят за это ни копейки. Деньги выделят из городского и республиканского бюджетов.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что в связи с произошедшей стрельбой в казанской гимназии №175 региональные власти выделили 475 миллионов рублей на дополнительную охрану школ.