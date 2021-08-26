КАМАЗ начнет компенсировать сотрудникам проезд на работу

Решение принято накануне, во время совещания руководства предприятия. Фото: vestikamaza.ru

С 1 сентября КАМАЗ начнет выплачивать работникам компенсацию проезда до места работы. Она составит 50 рублей в сутки. Решение об этом было принято во время совещания руководства предприятия, сообщают «Вести КАМАЗа».

Компенсация полагается всем сотрудникам, за исключением некоторых категорий, в частности, генеральной дирекции.

В соцпакет камазовцев войдут и увеличенные выплаты затрат на питание: с осени эта сумма составит 100 рублей, вместо прежних 60. Для работников, трудящихся во вредных условиях, данная сумма будет равняться 170 рублям.