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Общество26 августа 2021 14:43

КАМАЗ начнет компенсировать сотрудникам проезд на работу

Изменения вступят в силу с 1 сентября
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Решение принято накануне, во время совещания руководства предприятия. Фото: vestikamaza.ru

Решение принято накануне, во время совещания руководства предприятия. Фото: vestikamaza.ru

С 1 сентября КАМАЗ начнет выплачивать работникам компенсацию проезда до места работы. Она составит 50 рублей в сутки. Решение об этом было принято во время совещания руководства предприятия, сообщают «Вести КАМАЗа».

Компенсация полагается всем сотрудникам, за исключением некоторых категорий, в частности, генеральной дирекции.

В соцпакет камазовцев войдут и увеличенные выплаты затрат на питание: с осени эта сумма составит 100 рублей, вместо прежних 60. Для работников, трудящихся во вредных условиях, данная сумма будет равняться 170 рублям.