В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 49 новых случаев коронавирус

В этот раз госпитализация понадобилась 17 пациентам. Фото: материалы пресс-служб

В республике за минувшие сутки зарегистрировали 49 новых случаев коронавирус, лишь один из них является завозным. Сообщает Минздрав Татарстана.

Там также там отметили, что в этот раз госпитализация понадобилась 17 пациентам, остальные – 32 человека, будут лечиться на дому.

Что касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за эти сутки больше всего зараженных выявили в Казани – 23 человека, и Набережные Челны – девять человек.

Всего же в регионе с начала пандемии было зарегистрировано 25 217 случаев коронавируса, в 22 167 из них люди смогли выздороветь, а 672 скончались.