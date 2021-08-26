В детсаду №95 Нижнекамска начнут преподавать китайский язык

Власти Нижнекамска намерены развивать в городе полилингвальное образование, начиная с дошкольных учреждений Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В детском саду №95 Нижнекамска в новом учебном году введут изучение китайского языка. Власти города намерены развивать полилингвальное образование и в ряде других детсадов. Сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Так, на базе дошкольного учреждения №75 впервые запустят в работу группу с воспитанием и обучением на чувашском языке. Такое решение было принято, чтобы обеспечить преемственность детсада и школы: рядом как раз расположена чувашская гимназия №34. Также открыть кружки по изучению чувашского языка планируют еще в четырех детских садах города.

В настоящее время в дошкольных учреждениях №80 и №94 активно создают условия изучения русского, татарского и английского языков. Такая работа ведется для дальнейшего вхождения в состав полилингвального образовательного комплекса «Адымнар», который появится в 31 микрорайоне города.