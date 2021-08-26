В Казани уличным музыкантам разрешили выступать на 35 площадках и не более 3 часов

Выступать на улицах города можно только с 10.00 до 22.00. Фото: kzn.ru

Власти Казани утвердили регламент, который упорядочивает в городе работу уличных музыкантов и художников. Им доступны 35 площадок – центр столицы Татарстана, парки и скверы. Их список постепенно будет пополняться. При этом на одной из них артист не может выступать более 3 часов.

Интересно, что все площадки поделены по виду деятельности, допустимого на них уровню шума и возможного количества участников тех же музыкальных групп. Например, в одних местах уровень шума без звукоусиливающего оборудования

Отметим, что регламент запрещает уличным артистам и художникам заниматься попрошайничеством и заставлять людей платить за свою деятельность, например, за совместные фотографии с ростовыми куклами. В последнем случае аниматоры в костюмах могут зарабатывать на этом, если они официально зарегистрированы и осуществляют предпринимательскую деятельность законно, по утвержденным тарифам.

В документе также прописано, что уличные артисты не должны нарушать во время своей работы общественный порядок, а их действия, в частности, не должны содержать экстремистские, политические, религиозные призывы или агитацию, а также ненормативную лексику и призывы к употреблению наркотиков, алкоголя.

Отмечается и то, что в период проведения массовых мероприятий в городе уличные выступления будут приостановлены.

Обещается, что в сентябре для уличных артистов запустят цифровую онлайн-платформу, в которой они могут выбрать место и время своих выступлений. Свою деятельность данные артисты могут осуществлять только с 10.00 до 22.00.