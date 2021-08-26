В Казани во время пожара в высотке МЧСники спасли трех человек

Сообщение о пожаре поступило в 3.08 26 августа. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 26 августа – в 3.08, в экстренные службы Казан поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме №20 на улице Айдарова произошло возгорание. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь возник в квартире на первом этаже. Едкий дым начал подниматься по подъезду вверх. Он отрезал людям пути к эвакуации.

Из зоны задымления пожарные спасли трех человек, надев на них маски от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Их вывели по лестничному маршу на улицу. Остальные 20 жителей подъезда успели самостоятельно выбраться из дома до того, как дым заполонил все вокруг.

- Огонь был потушен. Площадь пожара составил три квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается, предварительно - неосторожное обращение с огнем.