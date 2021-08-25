В школах Набережных Челнов остро встал вопрос с нехваткой педагогов

Прозвучало предположение, что в Татарстане учебные заведения слишком мало выпускает таких специалистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время августовской конференции работников образования в Набережных Челнах начальник профильного управления города Рустем Хузин заявил, что сейчас в школах остро встал вопрос нехватки учителей начальных классов, биологии физики и химии.

По его словам, в Татарстане учебные заведения слишком мало выпускает таких специалистов. Одним из решений этой проблемы должно стать воспитание потенциальных учителей из тех, кто окончил школу в Набережных Челнах, считает Хузин.

По данным начальника управления образования города, сейчас по программе целевой подготовки обучается 44 таких выпускников.