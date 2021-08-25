В Татарстане по факту нападения собаки на ребенка проводится прокурорская проверка

Ситуация находится под контролем прокуратуры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вечером 24 августа в селе Высокая Гора на улице Тагира Биккинеева на малолетнюю девочку напала собака породы немецкая овчарка. Животное повалило ребенка на землю и не давало встать на ноги. Утверждается, что собаку оттащил ее владелец и отец девочки.

- По данному факту проводится проверка. Собака находилась с хозяином, но без намордника и поводка, - сообщил в прокуратуре Татарстана.

Там также отметили, что родители девочки после нападения увезли ее в больницу. Там у ребенка врачи не обнаружили травм. Личность владельца овчарки установлена он будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил выгула собак.