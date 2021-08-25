Мэр Казани Ильсур Метшин возмет дворнягу из приюта на акции в парке Горького

В парке имени Горького пройдёт акция «Дай лапу», где каждый желающий сможет взять собаку из приюта. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В это воскресенье, 29 августа, в казанском парке имени Горького пройдет акция «Дай лапу», на которой горожане смогут взять собаку из приюта. Там же все желающие смогут познакомиться с четвероногими, прослушать рекомендации кинологов и ветеринаров по уходу за собаками, посетить мастер-классы и лектории.

Приобрести на социальном мероприятии нового питомца планирует и мэр Казани Ильсур Метшин.

– У меня все семь собак породистые, от заводчиков. Вот я приведу дворнягу в воскресенье, посмотрю на ее реакцию. Может, она будет вилять хвостом. Я приезжаю домой частенько, когда семья спит. Может, она меня будет встречать не так, как ретривер. Он только подходит, тихонько трется о колено, – рассказал градоначальник за круглым столом по вопросам общественного обращения с животными.

Ильсур Метшин также отметил, что он владелец собак со стажем. Сейчас у него дома живут семь четвероногих питомцев, в числе которых ретривер, лабрадор, три немецкие овчарки и Акита-ину.