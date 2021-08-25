В Татарстане из-за высокой пожароопасности ограничили пребывание людей в лесах

Ограничение будет действовать 21 день. Фото: minleshoz.tatarstan.ru

В лесных массивах Татарстана установлены IV и V классы пожарной опасности. В связи с этим в регионе ограничили пребывание людей и въезд транспорта на территории лесничеств. Запрет будет действовать 21 день. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Оно распространяется на 31 региональное лесничество. Исключение – сквозной проезд по дорогам общего пользования для лиц, трудящихся в лесах в соответствии с законодательством.

Для предотвращения природных пожаров в Татарстане также обеспечено круглосуточное дежурство, усилено патрулирование в лесах, созданы временные посты в местах их массового посещения в выходные дни.