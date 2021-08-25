Деятельность по обращению с бездомными собаками будет включена в приоритетные направления городского хозяйства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время круглого стола с зоозащитниками, ветврачами, профессорами, дрессировщиками, зоологами, руководителями приютов и благотворительных фондов мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести в городе «перепись» бездомных собак.

На что ректор казанской ветеринарной Академии Рустам Равилов отметил, что этим, ка и мониторингом ситуации с безнадзорными животными на улицах, могут заняться его студенты.

Кроме того, на круглом столе было объявлено, что по решению Ильсура Метшина в столице Татарстана деятельность по обращению с теми же бездомными собаками будет включена в приоритетные направления городского хозяйства. Это позволит соответствующим организациям участвовать в местных конкурсах на получение грантов, льготных кредитов и аренды помещений. Сообщает мэрия Казани.