Казань выбрали для участия в программе чартеров по России

От 10 тысяч рублей за перелет из Москвы, проживание и экскурсии.

Пилотная программа внутрироссийских туристических чартеров начала работать в 2020 году. В нее, в первую очередь, включили полеты в Алтай, Бурятию, Мурманскую область и Хакасию. Благодаря субсидиям от государства стоимость билета на самолет удалось снизить чуть ли не в три раза. А в 2021 году для участия в программе чартеров выбрали Тюмень и Казань. Об этом на пресс-конференции заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, субсидированные чартеры нужны для того, чтобы отдых внутри России, кроме Юга, для ее граждан стал более доступным.

Так, например, полеты в Тюмень стартуют с 7 сентября, а в Казань - с 13 сентября. При этом желающим посетить столицу Татарстана будут предлагать готовый туристический продукт - от 10 тысяч рублей за перелет из Москвы, проживание и экскурсии.