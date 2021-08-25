В финале WorldSkills члены сборной Татарстана примут участие в 23 новых компетенциях

Имена победителей объявят вечером 29 августа. Фото: mon.tatarstan.ru

Сборная Татарстана выступит в 23 новых компетенциях в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Церемония его открытия состоится сегодня в столице Башкортостана. Сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

В число новых направлений вошли, в частности, «Интернет-маркетинг», «Рекрутинг» и «Цифровое земледелие». По последнему из них представители Татарстана тоже проявят себя только с помощью цифровых технологий и интернета: сегодня ими можно контролировать весь процесс, начиная планированием земельных участков и заканчивая их обработкой.

На соревнованиях делегация Татарстана станет одной из самых многочисленных. Республику представят 164 конкурсанта, которые покажут свои навыки в 127 компетенциях.

Состязания по профессиональным направлениям организуют на территории нескольких объектов Башкортостана. Имена победителей объявят вечером 29 августа.