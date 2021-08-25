30 августа в Казани общественный транспорт будет работать до поздна

В Казани в День города продлят режим работы общественного транспорта Фото: Евгения БУБЛИК

30 августа, в честь двух праздников - День Казани и Татарстана - 2021, в столице республики продлят режим работы общественного транспорта. Он будет работать по графику выходного дня - до 23.30.

Так, автобусы №№6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 и 89, следующие по улице Декабристов, будут курсировать по графику рабочего дня с 14:00 до 23:30.

С 16.00 до 23.00 будет усилена работа троллейбусных маршрута №1 «Горьковское шоссе – Роддом», а с 14.00 до 20.00 – троллейбусного маршрута №3 «улица Академика Глушко, 15 – Речной порт».

Кроме того, по Казани на время проведения мотопробега «От Красного Кремля к Белому» будет приостановлено движение автобусов и троллейбусов, следующих по улицам К.Маркса, Н.Ершова, П.Лумумбы и проспекту А.Камалеева.

Напомним, что с программой предстоящего праздника можно ознакомиться здесь.