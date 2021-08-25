Житель Татарстана вышел выгулять собаку и его зарезали

Подозреваемый уже задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 25 августа в Зеленодольске 31-летний местный житель вышел на улицу, чтобы выгулять свою собаку. Во время прогулки к нему подошел пьяный неизвестный и без всяких разговоров ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате ранения последний скончался по дороге в больницу. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - также отметили в ведомстве.

Было установлено, что во время совершения указанного преступления жительница Зеленодольска сообщила в полицию о том, что сожитель ее дочери по пьяни вооружился ножом и ведет себя агрессивно. По версии следствия, именно он и совершил убийство мужчины, который выгуливал собаку. 35-летнего злоумышленника задержали. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.