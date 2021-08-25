В Татарстане доля мошенничеств, которые были совершены дистанционно, среди всех зарегистрированных преступлений за два последних года возросла до 25%. Фото: Александр ГЛУЗ

С начала 2021 года жители Татарстана перечислил мошенникам более 500 миллионов рублей. В неделю ущерб от аферистов в республике оценивается в 10-15 миллионов. Об этом 25 августа во время пресс-конференции сообщила зам начальника контрольно-методического управления главного следственного управления МВД Татарстана Марина Шнитенкова.

При этом, по ее словам, самыми распространенными способами обмана стали звонки от «сотрудников банков» и действия во время оформления покупок через интернет.

В Татарстане доля мошенничеств, которые были совершены дистанционно, среди всех зарегистрированных преступлений за два последних года возросла до 25%.

Здесь республика находится на четвертом месте в России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Причем в Приволжском федеральном округе Татарстан занимает первое место по числу направленных в суд уголовных дел о мошенничестве и задержаний аферистов.