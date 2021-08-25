Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Набережных Челнах новую гимназию

В новом учебном заведении главу республики ознакомили с работой пропускного режима. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня, 25 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Набережные Челны. Там он принял участие в церемонии открытия новой гимназии №14 в Замелекесье. Она рассчитана на 1124 школьника и поможет разгрузить соседнюю школу №39, которая работала в три смены.

Новая гимназия оборудована системой голосового оповещения, которая установлена на пункте допуска и в кабинете директора. При входе в образовательной учреждение каждого посетителя ждет досмотр. Пропускной режим осуществляется при помощи именных карточек – это сделано для безопасности учеников.

В ходе визита в новую гимназию Рустам Минниханов осмотрел классы, спортивный зал, бассейн, актовый зал и столовую.