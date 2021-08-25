За сутки в Татарстане выявили 45 новых случаев коронавируса

Всего же, по состоянию на 25 августа, в Татарстане диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 25 168 людям. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в республике выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Четыре из них являются завозными, а 41 – контактным. Сообщает МЧС Татарстана.

- 16 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

За указанные сутки большая часть инфицированных была зарегистрировано в Казани (28 человек) и Набережных Челнах (шесть человек).

Всего же, по состоянию на 25 августа, в Татарстане диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 25 168 людям, 22 107 из них смогли выздороветь, а 672 скончались в результате болезни