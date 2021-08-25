В Железнодорожном районе Ульяновска возобновили подачу воды в полном объеме

Фото: пресс-служба администрации Ульяновска

Вечером, 24 августа, для жителей Железнодорожного района Ульяновска был подан дополнительный объем воды. Это стало возможным благодаря введению в строй ещё одного дюкерного перехода, проложенного через реку Свияга и на обоих берегах врезанного в магистральные водоводы.

Директор МУП «Ульяновскводоканал» Сергей Савельев доложил главе города Дмитрию Вавилину, что по состоянию на 7:00 25 августа давление в системе холодного водоснабжения Железнодорожного района поддерживается на штатном уровне. Она поступает во все жилые и социальные объекты, а также коммерческие предприятия.

Сейчас поступление воды на водоповысительный узел «Юг», снабжающий Киндяковку, превышает расход. Накопительные ёмкости постепенно заполняются, несмотря на то, что все потребители получают максимальную подачу воды.

Напомним, из-за коммунальной аварии у моста через Свиягу жители Железнодорожного района Ульяновска остались без холодной воды несколько дней. Причиной произошедшего стало смещение грунта в результате оползня. Над устранением последствий аварии коммунальщики работали круглосуточно. Они устранили порывы, проложили новый подводный дюкер, который обеспечит жителей района водой в нужном объёме.