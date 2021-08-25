В ЖК «Салават Купере» Казани заработал обновленный маршрут автобуса №62

По новому маршруту автобус начал курсировать сегодня. Фото: kzn.ru

Сегодня, 25 августа, в Казани автобус №62 в ЖК «Салават Купере» начал курсировать по обновленному маршруту. Он охватит и социальные объекты комплекса, и два его жилых квартала.

До 1 сентября в ЖК «Салават Купере» также изменят схему движения, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. В настоящее время идут проектные работы по установке светофора. Его разместят на перекрестке улиц Юсупова и Авзаловой.

В новой схема движения по улицам Тансык, Зилантовская и Арсланова будет изменено на одностороннее. В первой очереди жилого комплекса появится круговое движение, чтобы не препятствовать проезду школьного и маршрутного автобусов.

Когда будет достроен жилой комплекс «Сандугач», во второй очереди «Салават Купере» транспорт начнет курсировать по улицам Карима,Юсупова, Хибинская и Шакирова с остановкой возле лицея №188. До этого 62-ой автобус будет ездить по улицам Карима, Юсупова и Шакирова.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что маршрут автобуса №62 в «Салават Купере» пополнится 8 остановками.