В Казани станции метро «Кремлевская» и «Площадь Тукая» превратили в фотозоны

Станция метро "Кремлевская". Фото: kzn.ru

В столице Татарстана на двух центральных и самых загруженных станциях метро – «Кремлевская» и «Площадь Тукая», установили архитектурно-художественное освещение. Речь идет о подсветке внутри станций, которая, кстати. Теперь это настоящие фотозоны.

Всего за это лето в вестибюлях, а также в тоннелях, казанского метро было заменено и дополнительно установлено 875 светильников. Большая их часть пришлась на станции «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». Не забыли организовать новое освещение на станциях «Проспект Победы» и «Суконная слобода». На все это было в итоге потрачено около полумиллиона рублей.