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Здоровье24 августа 2021 19:03

В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 672

Подтверждены еще три летальных исхода инфекции
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Очередными жертвами инфекции стали три женщины.

Очередными жертвами инфекции стали три женщины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 24 августа, Минздрав Татарстана подтвердил еще три смерти от коронавируса в республике.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Так, очередными жертвами коронавируса стали 79-ти, 64-х и 59-ти летние женщины. Таким образом, число летальных исходов инфекции в регионе возросло до 672.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявили 46 новых случаев заражения. Всего же на территории республики было зарегистрировано 25 123 случая короанвируса, в 22 054 из них люди смогли выздороветь.