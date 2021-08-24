Казань примет завершающий этап Кубка мира по плаванию 2021

В столице Татарстане пловцы будут соревноваться во Дворце водных видов спорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани с 28 по 30 октября пройдет завершающий этап Кубка мира по плаванию. Об этом стало известно из календаря соревнований, который опубликовала Международная федерация плавания (FINA).

Спортивные состязания в Казани разделят на четыре этапа. Пловцы будут соревноваться во Дворце водных видов спорта.

Отметим, что первым эстафету примет Берлин – этап Кубка мира по плаванию там пройдет с по 3 октября. Затем спортсмены отправятся в Будапешт - соревнования состоятся 7-9 октября. Третий этап пройдет в Дохе - 21-23 октября.

Все этапы Кубка мира проведут в 25-метровых бассейнах. Это будут квалификационные соревнования для попадания в чемпионат мира по плаванию на короткой воде (25 метров), который состоится в Абу-Даби с 16 по 21 декабря.