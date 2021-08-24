На реставрацию зданий на территории собора Казанской иконы Божией Матери потратят 22 миллиона рублей

В рамках запланированных работ также будет благоустроена прилегающая к собору территория. Фото: kzn.ru

В Казани планируется реставрация на территории воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Также будет благоустроена прилегающая к нему территория. На эти цели потратят 22 миллиона рублей. На сайте госзакупок опубликованы два соответствующих тендера.

За 14,7 миллионов на указанной территории обновят братский корпус, Софийский монастырь, здания Настоятельного и Сестриченского корпусов и Богородицкий монастырь. В частности, в них отремонтируют фасады, заделают трещины, отштукатурят и покрасят стены и оградят территорию. Реставрация должна быть выполнена до конца 2021 года.

Остальные 7,3 миллиона рублей направят на ремонт фасадов церкви Николы Тульского и школы на территории храма.