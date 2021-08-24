В новом учебном году еще две школы Набережных Челнов перейдут на две смены

В городе за парты в новом учебном году сядут более 67 тысяч детей. Фото: Татьяна Коркина

В этот вторник в Набережных Челнах во время августовской конференции работников образования мэр города Наиль Магдеев сообщил, что в новом учебном году увеличивается число школ, которые будут работать в две смены.

- В этом году, как и в прошлом, увеличивается количество школьников. Численность детей, которые придут в школу, превысит 67 тысяч. До 24 увеличилось количество школ с двухсменным режимом. В прошлом году было таких школ 22, - цитирует градоначальника пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Также на конференции было объявлено, что к новому учебному году в городе было построено три новых детских сада и две гимназии, капитально отремонтированы четыре школы, два детских сада, 10 пищеблоков и 14 ясельных групп.