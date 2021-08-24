В Набережных Челнах нашли тело мужчины, которого унесло потоком канализации

Следователи будут принимать решение возбуждать по этому факту уголовное дело или не возбуждать. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Набережных Челнах проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 32-летнего мужчины в канализационном коллекторе на территории пункта очистных сооружений у одного из садоводческих товариществ. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- У погибшего имеются признаки отравления парами сероводорода, - также отметили в ведомстве.

На данный момент установлено, что 17 августа мужчина вместе со своим соседом по даче сняли люк с одного из канализационных колодцев садового товарищества. Оба получили смертельное отравление сероводородом и упали в коллектор. При этом одного из них унесло сильным потоком.