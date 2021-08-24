Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2021 16:43

В Набережных Челнах нашли тело мужчины, которого унесло потоком канализации

Его обнаружили на территории пункта очистных сооружений
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи будут принимать решение возбуждать по этому факту уголовное дело или не возбуждать.

Следователи будут принимать решение возбуждать по этому факту уголовное дело или не возбуждать.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Набережных Челнах проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 32-летнего мужчины в канализационном коллекторе на территории пункта очистных сооружений у одного из садоводческих товариществ. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- У погибшего имеются признаки отравления парами сероводорода, - также отметили в ведомстве.

На данный момент установлено, что 17 августа мужчина вместе со своим соседом по даче сняли люк с одного из канализационных колодцев садового товарищества. Оба получили смертельное отравление сероводородом и упали в коллектор. При этом одного из них унесло сильным потоком.