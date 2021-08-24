В Нижнекамском районе Татарстана завершается ремонт моста через реку Зай

Работы велись круглосуточно в течение десяти дней. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамском районе завершается ремонт моста через реку Зай. Движение по нему возобновят уже завтра, 25 августа. Сообщает пресс-служба администрации района.

Старые соединения моста с проезжей частью были сильно изношены. В связи с этим было принято решение обновить мост, установив компенсационные «подушки» с большей выдержкой весовых и температурных нагрузок.

Работы велись круглосуточно в течение десяти дней. Сегодня дорожники замурует деформационный шов и подготовят мост к запуску движения

Напомним, ранее ремонт планировался в октябре 2021 года, но технология укладки требовала особого температурного режима, а именно стабильно теплой погоды, поэтому обновление перенесли на летнее время.