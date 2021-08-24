В столице Татарстана закроют для прогулок часть набережной Казанки

Фото: Мэрия Казани

С 25 по 29 августа в столице Татарстана для движения пешеходов будут закрыты строящиеся участки набережной Казанки.

Речь идет о территории от здания Национальной библиотеки до моста Миллениум, в частности там будут перекрыты все проходы со стороны улицы Подлужная, а также лестничный спуск от здания самой библиотеки. А к прогулочной зоне на левом берегу Казанки от Кремля до Кировской дамбы нельзя будет пройти со стороны улицы Кремлевская набережная. Доступными для прогулок указанные территории станут 30 августа.