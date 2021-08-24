В автобусах Казани совместно с полицией был проведен рейд по выявлению безбилетников

Фото: АТП Татарстана

В этот вторник, 24 августа, в Казани представители компаний перевозчиков совместно с сотрудниками полиции и городского комитет по транспорту провели рейд по выявлению безбилетников в автобусах маршрутов №№5, 18, 30, 31, 34, 68, 77, 90.

- Проверяющие заходят в автобус и просят показать билеты. Сверяют дату и время. Прошу пассажиров сохранять билеты до конца поездки. Проверка транспортных карт происходит через валидатор кондуктора. Проверяющие переводят валидатор в режим проверки и просят пассажиров еще раз приложить транспортную карту. Валидатор, если проезд оплачен, покажет надпись годен, деньги второй раз с карты не снимутся, - отметил председатель ассоциации Автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

При выявлении «зайца» в отношении его составляется административный протокол. За проезд без билета грозит штраф в размере 300 рублей.

По словам Темлякова, данные рейды постоянны и нужны, прежде всего, для проверки именно кондукторов. Дело в том, что от пассажиров поступают жалобы, хоть с каждым разом все и меньше, о том, что некоторые кондуктора предлагают проехать на автобусе дешевле, чем положено, но при этом без билета.