Самозанятые Татарстана смогут получить до 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса

Эти деньги самозанятые смогут потратить создание продукции, покупку материалов, продвижение, модернизацию, обучение, разработку интернет-сайтов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самозанятые в Татарстане смогут получить субсидии в размере до 100 тысяч рублей от правительства республики на развитие своего дела. Для этого им необходимо будет пройти образовательную программу, где они научатся эффективно вести бизнес, разберутся в вопросах финансовой грамотности и посетят мастер-классы экспертов и предпринимателей-практиков из разных сфер бизнеса.

Для получения субсидии самозанятому необходимо быть гражданином России, не являться индивидуальным предпринимателем и заплатить налог в бюджет Татарстана в размере не менее 3 тысяч рублей за весь период ведения деятельности. Кроме того, у самозанятого не должно быть задолженностей по уплате налога на профессиональный доход.

Средства можно будет потратить на приобретение расходных материалов, необходимых для производства продукции или оказания услуг, оборудования и техники, на продвижение или на обучение, на создание, модернизацию, продвижение, техническую поддержку и доработку интернет-сайтов.

Заявки на обучение необходимо подать до 31 августа.