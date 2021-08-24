В Ульяновске Юго-Западный микрорайон остался без холодной воды

О сроках восстановления водоснабжения не сообщается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 24 августа, глава Засвияжского района Наиль Юманкулов сообщил об отключении всего микрорайона Юго-Западный от холодной воды. Он извинился перед жителями за доставленные неудобства и заявил, что отключение произошло по техническим причинам

Также отмечается, что будет организован подвоз технической воды по адресам: Камышинская,99 и Игошина, 4. Сроки подачи воды пока не известны. В любом случае, они напрямую связаны с началом работы после аварии нового питающего Железнодорожный район водовода, который по поручению главы региона Алексея Русских должен заработать до конца дня.