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Общество24 августа 2021 13:47

В Татарстане до конца 2021 года на портале Госуслуг запустят более 44 новых сервисов

Всего в этом году таковых на ресурсе заработало 70
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Больше всего в Татарстане сейчас заявлений через портал Госуслуг подаются именно в Минтруда республики.

Больше всего в Татарстане сейчас заявлений через портал Госуслуг подаются именно в Минтруда республики.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В 2021 году в Татарстане на портале Госуслуг для населения заработало 70 электронных сервисов от 16 региональных министерств и 44 районов, и еще 44 новых должны появится к 30 октября. Об этом на пресс-конференции сообщил первый зам главы Минцифры республики Илья Начвин.

По его словам, больше всего в Татарстане сейчас заявлений через портал Госуслуг подаются именно в Минтруда республики. Речь идет о социальных выплатах для семей с детьми.

Кроме того, Татарстан один из первых регионов России в электронном виде стал принимать заявления на присвоение спортивных разрядов.