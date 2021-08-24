В Татарстане до конца 2021 года на портале Госуслуг запустят более 44 новых сервисов

Больше всего в Татарстане сейчас заявлений через портал Госуслуг подаются именно в Минтруда республики. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В 2021 году в Татарстане на портале Госуслуг для населения заработало 70 электронных сервисов от 16 региональных министерств и 44 районов, и еще 44 новых должны появится к 30 октября. Об этом на пресс-конференции сообщил первый зам главы Минцифры республики Илья Начвин.

По его словам, больше всего в Татарстане сейчас заявлений через портал Госуслуг подаются именно в Минтруда республики. Речь идет о социальных выплатах для семей с детьми.

Кроме того, Татарстан один из первых регионов России в электронном виде стал принимать заявления на присвоение спортивных разрядов.