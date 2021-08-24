50 студентов из Афганистана не могут вернуться на учебу в Казань

Студенты обратились за помощью к Владимиру Путину Фото: скриншот с видео

Полсотни афганских студентов не могут приступить к учебе в Казани с 1 сентября. Одни уехали на родину на летние каникулы, некоторые находились на дистанционном обучении. После захвата власти «Талибаном»* в Афганистане, ребята не могут покинуть Кабул.

По их словам, аэропорт блокирован, талибы* угрожают расправой. Молодые люди записали обращение к президенту России Владимиру Путину, отметив, что ранее пытались найти помощь в министерстве иностранных дел, в образовательном ведомстве, посольстве, но все безуспешно. Их последняя надежда — российский лидер. Также прозвучала просьба о том, чтобы выдать учителям русского языка из Афганистана визы на длительный срок из-за сложной ситуации в регионе.

Директор казанского благотворительного патриотического фонда мусульман, который продолжает свою работу в Кабуле, Рустам Хабибуллин отметил, что скорость интернета для дистанционного обучения должна быть достаточно высокой. С этим в Афганистане были проблемы и до вооруженного переворота. Сейчас же все еще больше осложнилось. Его слова приводит "Татар-Информ".

Также, Рустам Хабибуллин рассказал, что во многих отрядах боевиков «Талибана»* есть те, которые противостояли еще советским солдатам. И по их мнению студенты, проходящие обучение в России - предатели и заслуживают смерти. Всего, по данным благотворителей, Кабул не могут покинуть порядка 800 студентов, проходящих обучение в России.

Пока ни МИД России, ни Россотрудничество, ни посольство РФ в Кабуле не в состоянии на данный момент дать вразумительного ответа, помогут ли афганским студентам вернуться на учебу в Казань.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.