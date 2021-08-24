Столицу Чувашии и Новочебоксарск накрыли смог с запахом гари

В МЧС отметили, что к полудню же земная поверхность прогреется, и под воздействием восходящих потоков воздуха дым поднимется вверх. Фото: МЧС по Чувашии

Сегодня, 24 августа, в столице Чувашии и городе Новочебоксарск, а также на территориях Чебоксарского, Мариинско-Посадского и Козловского районов республики наблюдается задымление. Причиной образования смога с гарью стал ветер, несущий дым из горящих лесов соседней Марий-Эл.

В связи с этим в МЧС Чувашии попросили жителей не паниковать, так как этот дым нетоксичный.

- Советуем горожанам, особенно беременным женщинам, детям и людям с ослабленным здоровьем, по возможности, не покидать свои дома, реже бывать на улице, окна и форточки держать закрытыми. В жилых и рабочих помещениях не будет лишним задействовать устройства для увлажнения воздуха. Рекомендуем гражданам пользоваться одеждой свободного покроя, снизить физические нагрузки (в том числе сократить количество и продолжительность занятий спортом), употреблять как можно больше жидкости, - заверили в ведомстве.