С начала 2021 года в Татарстане леса горели на площади более 160 гектаров

Ущерб от пожаров в лесах республики в 2021 году оценивается в пять миллионов рублей. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Татарстане с начала 2021 года произошло 14 лесных пожаров на площади 160, 24 гектара. Также на границах с лесами было зарегистрировано свыше тысячи термических точек и 746 случаев возгорания. Для сравнения – в прошлом году за этот же период были зафиксированы 602 термические точки и 249 случаев возгорания. Об этом 24 августа во время брифинга в Кабмине республики сообщил глава регионального Минлесхоза Равиль Кузюров.

По его словам, ущерб от пожаров в лесах республики в 2021 году оценивается в пять миллионов рублей. Больше всего возгораний произошли в Азнакаевском, Сармановском, Альметьевском, Елабужском и Лениногорском районах. В настоящий момент за ситуацией продолжается круглосуточный мониторинг.

В связи с высоким классом пожарной опасности в лесах последнее ограничение на пребывание в них граждан действовало до 22 августа. Но, по прогнозам, до 26 августа в Татарстане сохранится высокий класс пожарной опасности. Поэтому, по словам Кузюрова, в эти дни в республике хотят продлиться ограничение на посещение лесов.