Приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину огласят 21 сентября

Бывшего банкира обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении ущерба на 53 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 24 августа, в Казани должны были начать оглашать приговор экс-главе рухнувшего Татфондбанка Роберту Мусину. Но, согласно сообщению суда, этот процесс перенесли на 21 сентября.

Напомним, ранее в прениях сторон прокуратура запросила для Мусина 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима.

Бывшего банкира обвиняют в превышении должностных полномочий. А именно ему вменяют то, что он необоснованно выдавал кредиты, которые не были выплачены, а залог под них был необоснованно возвращен. Вскоре после этого Татфондбанк был признан банкротом. Речь идет об ущербе на 53 миллиарда рублей.