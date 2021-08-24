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Происшествия24 августа 2021 12:56

В Небрежных Челнах из окна 11 этажа выпал и погиб годовалый ребенок

От полученных травм мальчик скончался в больнице
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: прокуратура Татарстана

В этот вторник, 24 августа, около 11.00 в экстренные службы поступила информация опадении ребенка с высоты. На место происшествия выехала зам прокурора города Эльвира Тимирова.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Годовалый мальчик выпал из окна 11 этажа квартиры в доме 4/10 новой части Набережных Челнов. По предварительным данным надзорного органа, он облокотился на москитную сетку, и та не выдержала его веса.

С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: прокуратура Татарстана

Пострадавшего срочно госпитализировали в местную БСМП. Несмотря на все усилия врачей ребенок скончался от полученных травм в больнице.

В свою очередь следственный комитет Татарстана по факту гибели ребенка при падении с высоты уже возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».