На форуме «Армия-2021» примет участие 10 предприятий из Чувашии

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

В международном военно-техническом форуме «Армия-2021» участвуют 10 предприятий Чувашии: ОАО «ВНИИР-Прогресс», ООО «Развитиестрой», ООО «Элкон», ООО «Проектэлектротехника» представили коллективный стенд. Отдельные экспозиции выставили еще шесть организаций: ООО «Волгостальконструкция», АО «Лента», АО «Завод «Чувашкабель», ООО «Научно-производственное предприятие Технотрон», ООО «Корпорация Проект-техника», ОАО «ВНИИР-Прогресс». АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ) участвует в форуме заочно. Сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Глава республики Олег Николаев уже провел встречу с делегациями предприятий, на которой обсудил тему обеспечения внутренних потребностей региона и точки соприкосновения для дальнейшего расширения рынков сбыта продукции.

- Сегодня все наработки в оборонно-промышленном комплексе надо конвертировать в продукты и технологии для гражданского использования. Нам очень важно находить пути взаимной кооперации, чтобы мы могли найти новые решения, которые усилят каждого из нас, и за счет объединения дадут новый продукт, который позволит нам занять новые ниши на рынке, - отметил Олег Николаев.