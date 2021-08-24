В Казани до 2022 года перекроют целый ряд улиц

Ограничения начнут действовать уже с 25 августа. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В столице Татарстана распоряжением местного Исполкома с 25 августа на четырех улицах вводится частичное ограничение движения, которое продлится аж до 19 июля 2022 года. На такие меры пошли из-за запланированных там работ по реставрации исторических зданий.

Итак, проезд почти на год будет запрещен на следующих участках:

- улица Профсоюзная - от улицы Мусы Джалиля до улицы Кави Наджми;

- улица Кави Наджми - от улицы Профсоюзная до улицы Рахматуллина;

- улица Мусы Джалиля - от улицы Профсоюзная до здания №2/18;

- улица Рахматуллина - от улицы Кави Наджми до здания №2/18.