В Татарстане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии коронавирус в республике был обнаружен у 25 123 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

24 августа Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике было выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. При этом три из них являются завозными, а остальные – 43 случая, контактными.

В этот раз, по данным ведомства, госпитализация понадобилась 19 заболевшим, а 27 других пациентов отставили на домашнем лечении.

Что же касается географии распространения инфекции по территории Татарстана, то за указанные сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Казани (22 человека) и набережных Челнах (восемь человек).

Всего с начала пандемии коронавирус в республике был обнаружен у 25 123 человек, 22 054 из них смогли выздороветь, а 669 скончались.