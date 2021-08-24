В 2021 году цена на квадратный метр в новостройках Казани выросла на 24,8%

Всего в Татарстане строится сейчас 317 многоквартирных домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году, по сравнению с прошлым, цена на квадратный метр в новостройках Казани выросла на 24,8%. Такие данные сообщает Единый ресурс застройщиков в своем аналитическом обзоре.

Так, по его данным, в столице Татарстана квадратный метр квартиры в новом доме сейчас стоит около 86 218 тысяч рублей.

Также специалисты ресурса отмечают, что на Казань приходится более 60% всего возводимого жилья в республике – речь идет именно о коммерческих проектах. И это при том, что сейчас в регионе строятся 317 многоквартирных домов.