Житель Татарстана получил водительские права и тут же устроил смертельное ДТП с КАМАЗом

на месте аварии погиб пассажир неопытного водителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не успел 18-летний житель Новошешминска (Татарстан) получить водительские права, как тут же устроил смертельное ДТП. Так, ночью 22 августа на 20 километре дороги «Аксубаево - Новое Ибрайкино» он, по предварительным данным, на легковом автомобиле марки «ВАЗ» превысил скорость и вылетел на встречку. Там он на полном ходу врезался в КАМАЗ, который в тот момент стоял около автобусной остановки.

В результате этой аварии от полученных травм на месте происшествия скончался 18-летний пассажир «ВАЗа». Он сидел рядом с водителем и в момент столкновения не был пристегнут ремнем безопасности. Сам же водитель, стаж которого всего около суток, получил серьезные травмы головы и перелом ребер. Молодой человек выжил, его с места ДТП госпитализировали в ближайшую больницу.