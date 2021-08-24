В 2021 году в четырех районах Татарстана откроются площадки для сдачи нормативов ГТО

Комплексы для сдачи норм ГТО будут открыты в Нурлатском, Зеленодольском, Чистопольском и Высокогорском районах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в четырех районах республики Татарстан откроются спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО. Комплексы будут построены в Нурлатском, Зеленодольском, Чистопольском и Высокогорском районах.

Летом в рамках того же самого проекта было завершено строительство универсального спортивного зала в Кукморе. 17 августа состоялось его официальное открытие.