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Спорт24 августа 2021 19:21

В 2021 году в четырех районах Татарстана откроются площадки для сдачи нормативов ГТО

Их построят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни»
Инзиля ШАКИРОВА
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Комплексы для сдачи норм ГТО будут открыты в Нурлатском, Зеленодольском, Чистопольском и Высокогорском районах.

Комплексы для сдачи норм ГТО будут открыты в Нурлатском, Зеленодольском, Чистопольском и Высокогорском районах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в четырех районах республики Татарстан откроются спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО. Комплексы будут построены в Нурлатском, Зеленодольском, Чистопольском и Высокогорском районах.

Летом в рамках того же самого проекта было завершено строительство универсального спортивного зала в Кукморе. 17 августа состоялось его официальное открытие.