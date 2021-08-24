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Общество24 августа 2021 10:55

Сперва не поверил, но затем запаниковал: как татарстанец лишился всех денег, попавшись на уловки мошенников

Для повышения доверия злоумышленники направили бугульминцу фальшивый документ на бланке кредитной организации
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Никакого безопасного счета не оказалось, мужчина просто подарил деньги аферистам.

Никакого безопасного счета не оказалось, мужчина просто подарил деньги аферистам.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В отдел полицию по Бугульминскому району обратился 63-летний местный житель. Он сообщил, что у него обманным способом похищены денежные средства.

Полицейские выяснили, что на мобильный телефон мужчине позвонила неизвестная, которая представилась специалистом банка и сообщила, что мошенники взломали его личный кабинет и пытаются похитить все деньги.

Заявитель не поверил звонящим и прервал разговор. Однако в одном из мессенджеров ему пришло скан письмо с логотипом банка, печатью и подписью, в котором был указан номер «безопасного счета», на который следует перевести деньги.

Тем самым заявителя убедили в том, что для предотвращения несанкционированных действий со стороны мошенников ему необходимо самому обналичить все свои денежные средства и перевести их на «безопасную ячейку», откуда после аннулирования всех операций они будут возвращены в его пользование. Мужчина поверил злоумышленникам и выполнил все инструкции, после чего перечислил свои сбережения на указанные счета.

Только спустя время горожанин позвонил на горячую линию банка, где ему порекомендовали обратиться с заявлением в полицию.

МВД Татарстана напоминает, что звонок из банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита – стандартная уловка аферистов. При поступлении подобного звонка необходимо сразу же прекратить диалог, а затем сообщить о произошедшем в полицию и по номеру горячей телефонной линии банка, который размещен на оборотной стороне карты.