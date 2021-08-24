В столкновении двух легковушек в Казани пострадал 7-летний ребенок

Водитель иномарки не выбрал правильную дистанцию и столкнулся с "Ладой", где и находился ребенок. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Вечером 23 августа в Казани произошла авария. В 18.45 27-летний водитель автомобиля «Хендэ» напротив дома №75 по улице Чистопольская по предварительным данным не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 7-летний пассажир автомобиля «Лада». По данным пресс-службы республиканского МВД, ребенок находился в детском удерживающим устройстве.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествий, из них 3 происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода и 2 столкновения автотранспорта. В результате 3 участника ДТП – пешеход, водитель, ребенок-пассажир – получили травмы различной степени тяжести.